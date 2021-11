Rio Negro pode ter nova sinalização próximo ao trevo da Souza Cruz

Atendendo as reclamações e sugestões da população, os vereadores aprovaram na última semana requerimento solicitando que a atual administração municipal realize estudos para melhorar a sinalização nas vias próximas ao trevo da Souza Cruz ou efetuar mudanças de sentidos e preferenciais as vias.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Como sugestão foi enviado junto ao requerimento um exemplo e ideias das possíveis mudanças.

A sinalização de trânsito no entroncamento entre as ruas Carlos Schneider, Luiz Carlos Pereira Tourinho e Kalil Gemael, vias próximas ao trevo de acesso a Rio Negro (Trevo da Souza Cruz), são pouco indicativas deixando alguns motoristas confusos para onde e quando seguir.

Leia a justificativa na íntegra do requerimento:

O fluxo de veículos é grande nesta área especialmente às 17h, com saídas de veículos das empresas próximas, colégios e quartel. É um desafio neste horário vir do sentido Souza Cruz passando em frente à Afubra – seguindo e passando em frente ao ponto de ônibus e entrar à esquerda na rua que dá acesso à Escola Ricardo Nentwig por exemplo. Quando há carros estacionados nos dois lados da rua na bifurcação em frente à auto-elétrica Megacar, fica mais perigoso pois então só passa um carro por vez.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Também tem o fato de o ponto de ônibus estar posicionado em cima da calçada (embora tenha todo um gramado desocupado onde ele poderia estar). Muitas vezes os pedestres passam pela rua para desviar do pessoal que está no ponto. Tem um cadeirante consiga passar no vão deixado pelo ponto de ônibus. O risco aumenta quando muitos não sinalizam para onde vão entrar. No sentido inverso, vindo pela Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho (como quem vem do Mig Atacarejo) para acessar a BR também em frente ao ponto de ônibus em frente ao O Pacificador também é perigo só.

Pois além de vários motoristas que vem da Afubra não respeitarem a placa PARE, tem a questão de ao aproximar-se da BR a visão não é nada favorável pois há uma mureta que atrapalha. Outro perigo é nas manhãs em que há muita neblina, dificulta ver se há ou não veículos ou motos vindos da BR para entrar no portal. Só quem trafega nesta área em vários sentidos, inclusive passando pela Av. Afonso Petschow e retornando à Plinio Tourinho para sentir de fato como acontece na prática nos horários de pico.

Menciono essa área pois é acesso diário de caminhões, carros, motos, bicicletas e pedestres (alunos, funcionários de empresas e comércio) e penso que a sinalização poderia ser mais intensa para evitar que aconteçam acidentes. Essa área precisa de uma sinalização muito mais clara e intensa (placas, tartarugas e o que mais for necessário).

Deixar bem claro de quem é a preferência neste entroncamento perto da Megacar. Esta Indicação está sendo proposta considerando as inúmeras reclamações de munícipes que utilizam-se deste trecho para locomoverem-se entre suas casas e seus locais de trabalho e estudos.