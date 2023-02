Rio Negro poderá ter sinal 5G em breve

A Ag√™ncia Nacional de Telecomunica√ß√Ķes (Anatel) liberou a instala√ß√£o do sinal 5G, na faixa de 3,5 Ghz, em mais 32 munic√≠pios do Paran√°, entre eles Rio Negro. Agora, as operadoras que arremataram a faixa no leil√£o podem solicitar o licenciamento e a ativa√ß√£o das esta√ß√Ķes 5G nessas cidades.

Veja abaixo a relação das cidades paranaenses que poderão ter o 5G liberado em breve:

Adrianópolis

Agudos do Sul

Almirante Tamandaré

Apucarana

Arapongas

Arauc√°ria

Balsa Nova

Bocai√ļva do Sul

Cambé

Campina Grande do Sul

Campo do Tenente

Campo Largo

Campo Magro

Cerro Azul

Colombo

Contenda

Doutor Ulysses

Fazenda Rio Grande

Itaperuçu

Lapa

Mandirituba

Piên

Pinhais

Piraquara

Quatro Barras

Quitandinha

Rio Branco do Sul

Rio Negro

Rol√Ęndia

São José dos Pinhais

Tijucas do Sul

Tunas do Paran√°