Rio Negro possui Colônia de Férias para alunos da rede municipal

No último dia 03 de janeiro, o prefeito em exercício Alessandro Von Linsingen esteve presente no Centro Municipal de Educação Infantil Agostinho Paizani Filho no Bairro Alto, onde deu boas vindas aos professores da rede municipal de ensino que estão recebendo orientações para receberem as crianças que iniciarão do dia 10 de janeiro até 1º de fevereiro a Colônia de Férias que acontecerá no mesmo local. O atendimento é integral para alunos matriculados na rede municipal de ensino no ano letivo de 2021, para as famílias que indicaram interesse.

Os atendimentos ocorrerão nos CMEIs Agostinho Paizani Filho, localizado no Bairro Alto, e no CMEI Alceu Antonio Swarowski, localizado no distrito de Lageado dos Vieiras. Contabilizando as crianças inscritas na colônia de férias em ambos os Centros acontecerão atendimento de 55 crianças.

As atividades terão cunho lúdico, pedagógico, interativo, e contarão também com brincadeiras, além de rotinas como alimentação, soninho e higiene.