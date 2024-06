Rio Negro possui novos CEPs; saiba como consultar

Compartilhar no Facebook

Desde o dia 15 de janeiro deste ano as áreas urbanas do município de Rio Negro possuem Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) específicos para seus logradouros. Isto significa que cada avenida, praça, rua e travessa passa a ter um CEP individual. No Lageado dos Vieiras, por exemplo, o novo CEP geral é o 83888-000.

Os CEPs específicos já estão disponíveis para consulta no Portal Correios (www.correios.com.br) e também na agência de Rio Negro. No site da Prefeitura também é possível obter a lista com todos os CEPs através da página: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/novos-ceps-de-rio-negro

Caso haja erros ou falta de informações, a orientação dos Correios é que o cidadão envie o pedido de correção para o e-mail da agência de Rio Negro: a36300977@correios.com.br

Os Correios também orientam que a população entre em contato com seus correspondentes e empresas onde possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço. Sistemas de bancos e empresas que trabalham integrados ao banco de dados dos Correios serão atualizados automaticamente com os dados novos, por logradouro.

Os novos CEPs são codificados entre 83880-001 e 83889-999, substituindo o CEP geral 83880-000, que era utilizado para todos os logradouros e que ainda ficará ativo por um breve período até que a população se adapte à mudança.

A nova codificação facilita a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços na cidade. O CEP é também usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos.