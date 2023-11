Rio Negro possui o curso gratuito de Licenciatura em Pedagogia

A educação em Rio Negro se fortalece cada vez mais. Em agosto deste ano teve início as aulas para mais uma turma do curso de Licenciatura em Pedagogia, que é oferecido gratuitamente através da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

As aulas ocorrem nas segundas e quartas-feiras no Polo de Apoio Presencial Professor Francisco de Oliveira, que fica situado anexo a Prefeitura de Rio Negro. Atualmente são 27 alunos na turma. Marcia Lourenço é a tutora do curso; a coordenação do polo é realizada pela professora Mônica Alessandra Belém.

Na noite da última segunda-feira, o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, juntamente com a secretária municipal de educação, Jussara do Rocio Heide, e a diretora do departamento pedagógico, Daniele Souza Alves, estiveram no polo para conversar com os alunos e para participar de uma sessão de fotos especial para a estreia da camisa personalizada que a turma confeccionou.

O curso terá a duração de quatro anos e é realizado na modalidade semipresencial, com mediação didático-pedagógica no processo de ensino e aprendizagem com o uso de tecnologias digitais de informação.

A Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro possui uma importante parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que é um sistema integrado por universidades públicas que oferecem cursos de nível superior por meio do uso da metodologia da educação à distância e semipresencial.

Desde 2009, cerca de 1.600 alunos já se formaram em diversos cursos oferecidos gratuitamente no polo de Rio Negro. Somente no curso de Licenciatura em Pedagogia, são aproximadamente 400 alunos já formados, num total de duas turmas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e cinco turmas pela UFPR.