Rio Negro possui o serviço gratuito de coleta de resíduos de jardinagem

Compartilhar no Facebook

A população rio-negrense tem à disposição o serviço gratuito de coleta de resíduos de jardinagem (galhos de poda e capinagem), limitados a 1 m³ (um metro cúbico) por semana. Nesta segunda-feira a equipe responsável está realizando esse importante serviço.

Caso o volume ultrapasse 1 m³, o munícipe pode optar pela coleta paga mediante agendamento e recolhimento de taxa. Os contatos são: (47) 98801-2569 ou 3642-4894 (Centro de Serviços).

Todo o material coletado é processado no Colégio Agrícola e é transformado em compostagem que pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos. Essa é uma importante ação da Prefeitura de Rio Negro com foco na preservação do meio ambiente.

Além da compostagem, Rio Negro já desenvolve diversas ações em prol da preservação do meio ambiente, como reciclagens de resíduos e pneus, coleta de embalagens vazias de agroquímicos, limpeza de rios e plantio de árvores nativas, sequestro de carbono na agricultura, cujo benefício principal é a redução da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, entre outras ações que são realizadas através de importantes parcerias relacionadas às práticas ambientais, sociais e de governança, mostrando que o município de Rio Negro mantém e fortalece cada vez mais a responsabilidade socioambiental.