Rio Negro possui plano de ação para o enfrentamento da Dengue

O município de Rio Negro possui um plano de ação para o enfrentamento da Dengue. Embora a situação esteja tranquila atualmente, as medidas de prevenção estão sendo reforçadas, já que o número de casos da doença vem aumentando consideravelmente em todas as regiões do Brasil.

É preciso que os cidadãos se mantenham em alerta e realizem todas as medidas de prevenção para evitar que a Dengue se propague em Rio Negro, por isso o plano de ação estabelecido visa promover um maior engajamento da população no combate ao Aedes aegypti. Materiais informativos serão distribuídos em diversos locais do município. Também serão realizadas ações de conscientização com alunos da rede municipal e estadual de ensino.

Para reforçar as ações já realizadas, uma importante reunião ocorreu na manhã desta quinta-feira no gabinete do prefeito com representantes de secretarias municipais, do legislativo, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de diversos setores públicos. Durante o encontro foram tratadas novas metodologias, ideias e ações para o enfrentamento da Dengue no município. O plano define ações de prevenção e controle, fortalecendo a articulação das diferentes áreas e serviços no município.

Esta foi a primeira de várias reuniões que serão realizadas para a efetivação do plano de ação. Uma ação integrada com outros municípios próximos também será realizada, já que Rio Negro é um município limítrofe.

Uma força-tarefa está sendo montada em Rio Negro. Entre as ações estipuladas está a criação de uma central online para gerar um atendimento facilitado via WhatsApp aos cidadãos que buscam por informações sobre a Dengue. Em breve o número de contato será divulgado. Além disso, os trabalhos das equipes de combate às endemias serão reforçados com o uso de recursos tecnológicos, como o drone.

“Rio Negro foi referência no Estado do Paraná no enfrentamento da Covid-19 pela metodologia e empenho dos agentes que ajudaram a superar as adversidades. Com a Dengue não será diferente”, enalteceu o prefeito.

SITUAÇÃO ATUAL

Segundo o boletim divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, houve um caso confirmado da Dengue no município no dia 28 de fevereiro, mas no momento não há nenhuma internação. Da data de hoje há quatro casos suspeitos que estão sendo investigados através de exames laboratoriais.

No Paraná, de acordo com o último informe epidemiológico publicado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), há 58.567 casos confirmados, 155.500 notificações e 23 mortes, além de 37.436 casos em investigação e 53.519 descartados.

AÇÕES CONSTANTES

Em Rio Negro são realizadas ações constantes para o bloqueio de vetores, detecção dos focos de contágio, dos locais de criadouro e eliminação das larvas e mosquitos. As visitas técnicas ocorrem ao longo de todo o ano na cidade e no interior. Há um mapeamento estratégico para a cobertura em todo o município. As ações são registradas e os relatórios são acompanhados pelo Ministério Público.

O município de Rio Negro também tem à disposição um aplicativo que permite que qualquer cidadão envie facilmente informações sobre locais que não seguem as orientações de prevenção contra a Dengue.

ATENÇÃO AOS SINTOMAS

A população precisa ficar atenta aos sintomas da doença, principalmente se o cidadão viajou recentemente para algum município que está numa situação crítica.

A Dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A infecção pode ser assintomática, leve ou causar doença grave, levando à morte. Normalmente, a primeira manifestação da Dengue é a febre alta (39° a 40°C), de início abrupto, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Perda de peso, náuseas e vômitos são comuns.

Na fase febril inicial da doença pode ser difícil diferenciá-la. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramento de mucosas, entre outros sintomas.

Em caso de suspeita de Dengue, o cidadão pode procurar a unidade de saúde mais próxima à sua residência. O rápido diagnóstico é fundamental no tratamento da doença. As equipes da saúde de Rio Negro estão preparadas para atender a todos.

Para que a doença se desenvolva é preciso que o mosquito esteja contaminado com o vírus. Então, por exemplo, caso um cidadão seja picado por um mosquito contaminado em outro município durante uma viagem, esta pessoa ficará positivada com a Dengue e caso um mosquito Aedes aegypti pique esta pessoa em Rio Negro, a doença poderá ser transmitida dentro do município para outros cidadãos, gerando um eventual surto da doença.