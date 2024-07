Rio Negro possui programa que prepara jovens e adultos para o mercado de trabalho

Desde 2021 os rio-negrenses têm à disposição o programa Capacita Rio Negro, que visa detectar as demandas de mão de obra das empresas instaladas no município, além de buscar qualificação para proporcionar um ambiente favorável, capacitando os cidadãos com foco no aumento de renda e inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho.

O município é responsável por coordenar o programa e fornecer os recursos necessários através das secretarias de Indústria e Comércio e Assistência Social, capacitando os cidadãos através das entidades parceiras do Sistema S, escolas profissionalizantes e empresas da região.

Durante todo o ano são ofertados – de forma totalmente gratuita aos cidadãos – cursos e capacitações nas áreas de administração, informática, mecânica, construção civil, saúde, estética, educação, entre outras.

Recentemente o programa Capacita Rio Negro foi destaque no Prêmio Gestor Público Paraná. O município de Rio Negro recebeu esse importante prêmio que evidencia o comprometimento da atual gestão pública em proporcionar políticas de formação profissional aos cidadãos.

Podem participar do programa todos os munícipes que preencherem os critérios de inscrições de cada curso ofertado. As oportunidades podem ser acompanhadas através do portal oficial da Prefeitura (www.rionegro.pr.gov.br).