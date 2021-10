Rio Negro possui programação especial para o mês das crianças

Na manhã desta segunda-feira (04), a secretária Municipal de Cultura e Turismo, Jussara do Rocio Heide, a diretora de Cultura Karen Flores e o diretor de Turismo Kaio Dutra receberam as primeiras turmas das escolas municipais para participar das comemorações do Mês das Crianças em Rio Negro.

A Programação prevê sessão de cinema para os baixinhos, passeio pelo Parque Ecoturístico, contação de histórias com a equipe do Centro de Cultura Agostinho Paizani Filho, atividades recreativas com a Secretaria de Esporte e Lazer, visitação na Capela Cônego José Enrser e Museu Histórico Prof. Maria José França Foohs.

Para comemorar o mês da criança, durante todo o mês de outubro, o Museu Histórico programou a exposição “Mundo da Imaginação – O resgate das brincadeiras e brinquedos antigos” aberta aos visitantes de Terça a Domingo, conforme horários de visitação do parque.

Nos dias 10 e 12 de outubro, o Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral realizará sessões com entrada gratuita às 14h30 do filme Scooby-Doo, enquanto a Secretaria de Esportes e Lazer estará realizando brincadeiras recreativas, das 14h às 16h, no Jardim anexo ao Museu Histórico Prof. Maria José França Foohs.

