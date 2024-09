Rio Negro prepara a 32ª edição dos Jogos da Criança e Juventude

Neste ano será realizada a 32ª edição dos Jogos da Criança e Juventude Cidade de Rio Negro. Os estabelecimentos de ensino e seus alunos já podem se inscrever para participarem das competições.

Como o Ginásio de Esportes José Müller está recebendo reformas atualmente, a logística dos jogos foram readequadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Negro para atender da melhor maneira possível os participantes. As mudanças estão descritas no Regulamento Geral da competição.

O congresso técnico para a categoria “D” será realizado no dia 25/09 (quarta-feira) às 8h30 no Ginásio de Esportes José Müller. No mesmo local, o congresso técnico para as categorias “A, B e C” ocorrerá no dia 26/09 às 13h30.

Os jogos serão disputados em quatro categorias em ambos os sexos:

Categoria “A” – alunos/atletas nascidos de 01/01/2007 a 31/12/2009

Categoria “B” – alunos/atletas nascidos de 01/01/2010 a 31/12/2011

Categoria “C” – alunos/atletas nascidos de 01/01/2012 a 31/12/2014

Categoria “D” – alunos/atletas nascidos de 01/01/2015 a 31/12/2016

Modalidades a serem disputadas nesta edição:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Atletismo

Futebol Suíço

Queimada

Tênis de Mesa

Voleibol

Os jogos serão realizados no período matutino com seu início às 8h15 e no período vespertino com seu início às 13h15. A realização dos jogos será nos locais: