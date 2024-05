Rio Negro presente no Fórum Planejamento e Desenvolvimento Territorial

Compartilhar no Facebook

Na tarde desta sexta-feira o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, participou da abertura do Fórum Planejamento e Desenvolvimento Territorial, que está sendo realizado no prédio da administração da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba.

O objetivo do evento é reunir lideranças, entidades da sociedade civil organizada, empresários locais e academia em torno dos instrumentos de planejamento que visam o desenvolvimento territorial e o monitoramento de políticas públicas.

O fórum, que é promovido pelo governo estadual, teve início na quinta-feira em Cascavel e deve continuar em Guarapuava, Londrina e Maringá. Na etapa de hoje na capital participam representantes da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec) e do Pró-Metrópole.