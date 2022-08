Rio Negro promove 1ª Caminhada na Natureza da Fazendinha

Percurso com 12km é oportunidade para apreciar as belezas locais

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, atrav√©s da Secretaria de Cultura e Turismo, promove a 1¬™ Caminhada Internacional na Natureza da Fazendinha. O evento acontece no dia 11 de setembro, com concentra√ß√£o √†s 7h30, na Capela de Nossa Senhora da Piedade. A caminhada √© gratuita e as inscri√ß√Ķes devem ser feitas online em rionegro.caminhadas.info.

A Caminhada Internacional na Natureza promove a integra√ß√£o entre as comunidades, tem como intuito fortalecer a atividade tur√≠stica e a agricultura familiar. A edi√ß√£o da Fazendinha acontece junto √†s comemora√ß√Ķes da 2¬™ Festa de Nossa Senhora das Dores. Ao todo ser√£o 12 quil√īmetros de percurso, com duas largadas: √†s 8h e √†s 8h30.

Na ocasi√£o a Associa√ß√£o de Moradores da Fazendinha estar√° comercializando a alimenta√ß√£o, sendo o caf√© da manh√£ no valor de R$ 15 e o almo√ßo no valor de R$ 45. O prato principal ser√° o leit√£o recheado com aipim. Haver√° tamb√©m a venda de produtos locais, al√©m da programa√ß√£o da festa com torneio de Futebol Su√≠√ßo, Tarde da Amizade e Tarde Dan√ßante. Mais informa√ß√Ķes com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo fone/whats (47) 3643-7664.