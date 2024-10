Rio Negro promove a caminhada da campanha Outubro Rosa

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com várias entidades, promoveu na manhã desta terça-feira a tradicional caminhada da campanha Outubro Rosa 2024.

O evento teve início em frente ao Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha e seguiu até a Vigilância Epidemiológica, em frente à Praça João Pessoa, onde está a carreta itinerante do Programa Cuide-se + Prevenção ao Câncer.

Esta importante ação de conscientização também teve o apoio da Patrulha Patrimonial de Rio Negro, que manteve o trânsito seguro para todos.

Durante o trajeto um carro de som propagou para a população a mensagem sobre a prevenção:

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde, alerta sobre o câncer de mama e o do colo do útero. É importante saber que o câncer de mama não tem uma única causa. E a hereditariedade está relacionada a apenas 5 a 10% dos casos. É importante saber como reduzir o risco do câncer do colo do útero. A mais importante estratégia é a vacinação contra a HPV. Adote hábitos saudáveis e pratique e atividades físicas. Mantenha o peso corporal adequado. Não fume e evite o consumo de bebidas alcoólicas. Outubro Rosa, mês da conscientização sobre o câncer de mama. Informar para proteger. Cuidar para viver.