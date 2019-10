Rio Negro promove audiências públicas para definir destino do prédio da UPA

Na terça-feira aconteceu no Centro Comunitário da Roseira a primeira de uma série de audiências públicas promovidas pela Prefeitura de Rio Negro para tratar do destino/operacionalização do prédio da Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Rio Negro. Ao todo serão cinco audiências públicas.

A construção que se arrastou por anos – iniciou em 2011 – e consumiu mais de R$ 2,5 milhões está prestes a ser concluída e o atual governo municipal quer que a população ajude a mostrar o melhor caminho para o seu uso: funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas ou para disposição do Centro de Especialidades ‘José Krajewski’, Laboratório Municipal, Farmácia 24 horas e Base Descentralizado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.

Na quarta-feira às 19h na Escola Estadual Ana Schelbauer Braz de Oliveira, na localidade da Fazendinha, aconteceu a segunda audiência pública. E na quinta-feira às 18h na Escola Municipal Ricardo Nentwig no bairro Bom Jesus; na sexta-feira, também às 18h, na Associação de Moradores do Bairro Alto (ao lado da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida); e a última no sábado, às 15h, no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral na Prefeitura Municipal.