Rio Negro realiza a 11ª Capacitação Multidisciplinar da Rede de Atenção da Saúde Mental

Na tarde desta segunda-feira ocorre em Rio Negro a 11ª Capacitação Multidisciplinar da Rede de Atenção da Saúde Mental. Um grande público participa deste importante evento no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

A realização é da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação de Saúde Mental, que constantemente organizam atividades que promovem o conhecimento sobre temáticas e formas de trabalho em saúde mental, com o objetivo de qualificar todos os pontos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Há alguns anos são organizadas capacitações em saúde mental de forma aberta e gratuita para profissionais da saúde, ação social, educação, justiça, representantes de conselhos municipais, entre outros tanto do município de Rio Negro, como de municípios vizinhos, universitários e comunidade no geral.

Neste ano a XI Capacitação em Saúde Mental está abordando a temática das práticas integrativas e complementares, entendendo que as mesmas têm muito a contribuir com a rede de atenção, reforçando práticas de cuidado do usuário de maneira integral, especialmente como recursos estratégicos de atendimento no território da atenção primária.

A capacitação deste ano está sendo realizada de forma prática, com oficinas específicas para entendimento e aprendizagem sobre o assunto. Na tarde de hoje serão realizadas quatro oficinas com as práticas de aromaterapia, auriculoterapia, yoga e dança circular.

Para abrilhantar o evento houve uma bela apresentação musical com os servidores do CAPS, Felipe Raiman, Lindomar Castro e Dra. Siegrid dos Santos.