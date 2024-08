Rio Negro realiza a 2ª Semana Municipal de Combate ao Feminicídio

Compartilhar no Facebook

Nesta terça-feira ocorreu a abertura da 2ª Semana Municipal de Combate ao Feminicídio de Rio Negro, que foi instituída pela Lei nº 3.299. O evento é uma realização do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres com o apoio de secretarias municipais.

A ação é mais um importante marco para a proteção das mulheres rio-negrenses. O principal objetivo é a conscientização para a não violência e a criação de uma rede de apoio e de proteção à mulher. Através do conhecimento e da educação é possível construir uma sociedade mais justa, igualitária e respeitosa para com as mulheres.

O evento teve a presença de autoridades locais e estaduais, servidoras e servidores públicos, representantes de clubes de serviços, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e do Exército, além da população que prestigiou o importante evento. Alunos da Escola Ana Zornig também participaram com uma bela apresentação.

Durante o evento o prefeito James Karson Valério assinou um oficio que será encaminhado às autoridades estaduais visando a melhoria no atendimento a mulher vítima de violência.

Neste ano a Semana Municipal de Combate ao Feminicídio ocorrerá no Salão da Sociedade União Fuchs. No local estão expostos trabalhos realizados nas escolas municipais rio-negrenses, que serão avaliados e a escola com melhor resultado ganhará uma viagem para a Assembleia Legislativa do Paraná para conhecer especialmente a Procuradoria da Mulher.

Na tarde desta terça-feira foi realizada a palestra “Meu desejo para Dóris”, apresentada por Larissa Hack e voltada ao público adulto. Nos dias 28 e 29 o evento receberá os alunos das escolas municipais do quarto e quinto anos, e os alunos das escolas estaduais do sexto ao nono ano e ensino médio, que conhecerão os trabalhos em exposição e também participarão de palestras elaboradas especialmente para este publico mais jovem.

Encerrando a Semana Municipal de Combate ao Feminicídio e o Agosto Lilas, na sexta-feira (30) será inaugurado um painel de grafite no prédio da Vigilância em Saúde, no Centro do município, que marcará mais uma etapa na conscientização da população para a não violência e meios de denúncia e apoio à mulher vítima.