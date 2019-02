Rio Negro realiza a abertura da Semana Pedagógica

Aconteceu nesta segunda-feira (4) a Abertura da Semana Pedagógica para os professores e demais profissionais da educação municipal em Rio Negro.

Na segunda-feira, na parte da manhã foi feita a recepção dos profissionais na Prefeitura, seguida de uma apresentação do Sesc/Senac e da Defesa Civil. No período da tarde foi feita a apresentação da Legislação do Calendário Escolar e dos projetos Pedagógicos Municipais.

Ontem teve a apresentação do Referencial Curricular do Estado do Paraná e a realização do grupo de estudo para elaboração da Proposta Curricular Municipal.

Hoje último dia da Semana Pedagógica serão apresentadas duas palestras, uma para os profissionais de educação infantil, ministradas pelo Marcelo Serralva– Brinquenautas: Vivencias musicais para sala de aula; e outra para o ensino fundamental – Ensinar e Aprende Matemática nos Tempos Atuais, algumas possibilidades – ministrada pela professora Regina Aparecida de Oliveira.