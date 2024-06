Rio Negro realiza a etapa municipal da Conferência Nacional das Cidades

Nesta quarta-feira está sendo realizada em Rio Negro a 7ª Conferência Nacional das Cidades – Etapa municipal. O evento ocorre desde as 8h30 na unidade do Sesc e faz parte da primeira etapa da construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU). Durante o dia serão debatidos temas elencados pelo Ministério das Cidades.

Além da presença do prefeito James Karson Valério e do coordenador da conferência, Edson José Guenther, participam do evento o senhor Orlando Bonette, que é secretário executivo da Secretaria de Cidades do Estado do Paraná; a palestrante Patricia Cherobim, que possui mais de duas décadas de experiência nas esferas pública e privada e destacada capacitação em desenvolvimento regional, planejamento urbano e gestão ambiental; e a vereadora Isabel Cristina Grossl, representando a Câmara de Vereadores de Rio Negro.

Também participam da conferência os secretários municipais e técnicos indicados, representantes de setores públicos, de associações de moradores, sindicatos, entidades e conselhos profissionais, ONGs, fundações, associações civis, movimentos populares e a população em geral.

Em seus discursos, o prefeito e o coordenador do evento ressaltaram a importância da conferência, mencionando que este é o momento para que os cidadãos apresentem as suas ideias e propostas para transformá-las em oportunidades, e para que tenhamos uma cidade cada vez mais vibrante e desenvolvida. Também agradeceram ao Sesc pela disponibilização do local para a realização do evento e a dedicação de toda a equipe envolvida.

Orlando Bonette, representando o governo do estado do Paraná, enalteceu que Rio Negro é um dos três municípios que estão adiantados na realização da etapa municipal conferência. A nível nacional ocorre a sexta edição da conferência das cidades, mas no Paraná e em Rio Negro já ocorre a sétima edição, mostrando que o município está adiantado no que diz respeito à promoção de eventos em prol do desenvolvimento urbano.

O tema da conferência é “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”. Estão sendo debatidos os seguintes temas: Articulação entre os principais setores urbanos e o planejamento das políticas públicas; Gestão estratégica e financiamento; Grandes temas transversais: sustentabilidade ambiental e emergências climáticas, transformação digital e território inclusivo e com justiça social.

Antes do início dos trabalhos houve a votação do regimento interno da conferência, que foi aprovado por unanimidade. Após a apresentação inicial da palestrante, foram criados dois grupos de trabalho para a geração de propostas do primeiro eixo que serão relacionadas, defendidas e votadas para então serem levadas à etapa estadual da conferência.

No período da tarde serão debatidos outros dois eixos e também serão eleitos os delegados que representarão Rio Negro na etapa estadual da conferência em Foz do Iguaçu.