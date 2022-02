Rio Negro realiza a formatura dos cursos profissionalizantes

Cursos foram disponibilizados gratuitamente pela Prefeitura Municipal e Senac

Na tarde da última terça-feira (15), aconteceu a solenidade de formatura de 24 alunos nos cursos profissionalizantes do Senac em Rio Negro. Os cursos foram oferecidos gratuitamente a população através de parceria entre a Prefeitura Municipal de Rio Negro – Secretaria de Assistência Social e o Senac. A solenidade foi acompanhada pelo prefeito de Rio Negro, James Karson Valério e pela secretária de Assistência Social, Eliane Valério Pereira.

Os cursos realizados foram: Cuidador de Idoso, com carga horária de 160h, ministrado pelas instrutoras Ana Elizabeth e Luciane Denke, adquirido pela Prefeitura Municipal; Auxiliar de Cozinha, com carga horária de 240h e Auxiliar de Confeitaria, com carga horária de 200h, ministrados pela instrutora Marileia Zielinski e Operador de Supermercado, com carga horária de 160h, ministrado pela instrutora Vilma Witt, estes três últimos oferecidos através do Programa Senac Gratuidade (PSG). A escolha dos cursos se deve pela análise do mercado e oportunidades de emprego no município.

“Trata-se de um dia que marca o firme propósito do poder público de profissionalizar as pessoas e dar à elas a oportunidade de conquistarem o seu espaço no mercado de trabalho ou ainda de empreender através de seu próprio negócio”, destacou a secretária de Assistência Social, Eliane Valerio Pereira. “Observa-se nesse momento de formatura, tão importante para muitos rionegrenses, a política pública de assistência social se concretizando como meio de proporcionar oportunidade e dignidade à pessoa humana. Parabéns e sucesso a todos pela importante conquista”, concluiu o prefeito James Valério.

