Rio Negro realiza cadastramento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

O Munic√≠pio de Rio Negro, atrav√©s do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Defici√™ncia (CMDPCD), em parceria com as secretarias de sa√ļde, assist√™ncia social e educa√ß√£o, realizou na √ļltima semana (dia 03) a capacita√ß√£o para realizar o 1¬ļ Cadastramento Municipal de Identifica√ß√£o de Pessoas com Defici√™ncia ou Mobilidade Reduzida.

O evento ocorreu no Sal√£o Paroquial 6 de Agosto. A capacita√ß√£o foi realizada pela Sra. Luciana Souza Sguerre, vice-presidente do CMDPCD e pela Sra. Luciane Maria Machado Lorenzzi, assistente social da Secretaria de Sa√ļde.

Participaram da a√ß√£o diversos profissionais da sa√ļde, como Agentes Comunit√°rios de Sa√ļde (ACS), assistentes sociais, enfermeiros; profissionais da √°rea da Assist√™ncia Social que atuam no CRAS, CREAS e Centro de Conviv√™ncia e tamb√©m da √°rea da educa√ß√£o atrav√©s das escolas Tia Apol√īnia e APAE.

O cadastramento tem como finalidade levantar e identificar a quantidade de pessoas com defici√™ncia do munic√≠pio, suas principais limita√ß√Ķes e demandas de necessidades. Atrav√©s deste levantamento o munic√≠pio tamb√©m poder√° atuar e propor melhorias no atendimento das pol√≠ticas p√ļblicas voltadas a este p√ļblico.

O cadastramento será realizado nas residências através de formulário online pelos ACS e pelos demais profissionais da rede de apoio em seus ambientes de trabalho durante atendimentos. Este importante cadastramento teve início nesta segunda-feira (09) e será realizado até o dia 20/12/2023. Após levantamento dos dados estes serão tabulados e analisados para que novas propostas de ação possam ser elencadas.