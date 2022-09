Rio Negro realiza carreata em prol da luta pelos direitos da pessoa com deficiência

A Semana de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência foi finalizada no último sábado. O município de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e em parceria da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, Secretaria de Cultura e Turismo e Associação Mafrense dos Deficientes Visuais (AMADEV), realizou diversos eventos ao longo da semana.

Na manhã do sábado foi realizada uma carreata com distribuição de materiais informativos. A ação teve início em frente à loja Afubra com destino à Praça da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus.

Igualdade de oportunidades para uma sociedade inclusiva foi um dos temas abordados durante a ação que reuniu vários voluntários. Lojas do Centro também foram visitadas para a entrega de materiais informativos.

A comemoração do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência em 21 de setembro foi oficializada em 2005 pela Lei nº 11.133, mas já era celebrada desde 1982 por iniciativa do Movimento pelos Direitos das Pessoas com Deficiência – grupo que se reunia desde 1979 para reivindicar direitos e melhorias para a vida das pessoas com deficiência.

Não é por acaso que a data coincide com o início da primavera, representando o nascimento e a renovação do movimento das pessoas com deficiência. Afinal, esta é uma luta que nunca acaba.