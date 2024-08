Rio Negro realiza castração gratuita de cães e gatos

Todos os meses a Prefeitura de Rio Negro realiza a castração social de cães (machos e fêmeas) através de clínicas credenciadas. A partir deste mês também serão realizadas castrações de gatos (machos e fêmeas). O serviço é destinado aos cidadãos rio-negrenses que possuem uma renda familiar total de até dois salários mínimos.

Para participar basta se cadastrar na Secretaria de Assistência Social, que fica localizada no antigo prédio do Fórum de Rio Negro, no Centro, ou no CRAS da Vila São Judas Tadeu. Os documentos necessários são: CPF e RG do responsável pelo animal, comprovante de residência e comprovantes de renda familiar.

Cada família pode cadastrar um cachorro ou gato por mês. Cães e gatos machos também podem ser cadastrados para a castração, pois há vagas para fêmeas e machos todos os meses.

O principal benefício do programa é atingir o controle populacional dos animais nas ruas do município, entretanto, estudos comprovam que a técnica de esterilização (castração) também é benéfica para a prevenção de doenças como tumores malignos, contribuindo para a longevidade desses seres não humanos.