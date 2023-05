Rio Negro realiza Dia D neste sábado para aplicação de diversas vacinas

Neste sábado (20), as unidades de saúde de Rio Negro estarão abertas das 8h às 17h para o “Dia D de Vacinação”. O objetivo do mutirão é possibilitar um dia extra para que a população procure as unidades para imunização e assim, aumentar a cobertura vacinal do município.

Estarão disponíveis várias vacinas para crianças e adultos, então o Dia D é a oportunidade para que a população possa atualizar a carteirinha de vacinação.

Para o público infantil estará disponível o calendário básico de vacinação, como a vacina pólio oral, pólio injetável, pentavalente, rotavírus, BCG, VTV, Hepatite B, meningo C, Pfizer Baby e Pfizer Pediátrica.

A vacina bivalente contra a Covid-19 está disponível para toda a população acima de 18 anos. Podem receber a dose quem já recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca, Pfizer ou Janssen) como esquema primário ou como dose de reforço, respeitando um intervalo de quatro meses da última dose.

Já a vacina contra a Influenza (gripe) está disponível para todas as pessoas acima de seis meses de idade. A composição da vacina muda a cada ano, de acordo com as cepas do vírus que mais circulam no momento, portanto é fundamental se vacinar todos os anos.

A vacina salva vidas!