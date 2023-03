Rio Negro realiza encontro com mulheres empreendedoras

Na noite da última terça-feira (28), foi realizado na Associação dos Servidores Públicos Municipais de Rio Negro (ASSERINE) o evento destinado às mulheres empreendedoras rio-negrenses com a palestra ministrada por Rosangela Angonese, coordenadora do polo de liderança do Sebrae Paraná.

O evento contou com a participação de aproximadamente 150 mulheres empreendedoras, que puderam curtir uma experiência imersiva em conhecimento e descontração com uma troca de boas práticas na vivência gratificante de um protagonismo neste movimento de negócios comandados por mulheres incríveis.

O encontro foi uma iniciativa do Espaço Empreender da Prefeitura de Rio Negro em parceria com Sebrae Paraná, fazendo parte do ciclo de capacitação em quatro momentos (liderança, planejamento, gestão e inovação), que busca fortalecer, empoderar e incentivar cada vez mais a força feminina no empreendedorismo.