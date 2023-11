Rio Negro realiza Encontro de Associação de Moradores e Grupos da Terceira Idade

“Cooperação Social é a Motivação para o Sucesso da Coletividade”. Esse foi o tema deste ano abordado durante o Encontro de Associação de Moradores e Grupos da Terceira Idade realizado na última sexta-feira (24) pela Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria de Assistência Social.

O objetivo desses encontros é o fortalecimento desses grupos sociais por meio de um ambiente que proporcione a produção de conhecimento e a oportunidade de trocas entre pares, visando favorecer o associativismo e a cooperação entre seus integrantes e também com a comunidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As boas práticas nas gestões das diretorias podem contribuir para uma maior participação social nesses espaços e grupos comunitários constituídos visando resultados em favor da coletividade.

O encontro teve por objetivo ainda, comemorar os 153 Anos do município com representantes parceiros nas iniciativas de grande alcance social. A palestra foi ministrada por técnicas de atividades em educação complementar e de atividades em saúde do SESC Paraná, Sra. Luana Francielli Mariano de Paula, que é psicóloga, especialista em gestalt-terapia, pós-graduada em gestão de saúde pública e em psicologia organizacional e do trabalho; e Sra. Claudia Maria França, pedagoga, psicopegadoga, especialista em gestão de pessoas, educadora.