Rio Negro realiza o Encontro de Educação Especial

Durante a manhã e a tarde desta sexta-feira os professores da rede municipal de ensino de Rio Negro participaram do Encontro de Educação Especial, promovido pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Sesc.

O evento ocorreu no auditório Walmor Haas Furtado (Salão Azul da Prefeitura) e também reuniu outros profissionais da educação e convidados. O prefeito James Karson Valério fez a abertura oficial. A secretária municipal de educação, Daniele Souza Alves, e o gerente executivo da unidade do Sesc Rio Negro, Henrique Gaio, também enalteceram a importância do evento em seus discursos.

No período da manhã a professora Renata Quani realizou a palestra com a temática “Altas habilidades/Superdotação”. O tema é de grande importância, pois na rede municipal de ensino de Rio Negro há alunos diagnosticados com altas habilidades e superdotação.

Para o período da tarde o professor Luiz Renato foi o responsável pela palestra com a temática “Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, possibilidades no contexto escolar”. O tema foi importante para gerar a reflexão de como está a prática dentro da sala de aula. A palestra trouxe exemplos de como os professores podem aprimorar ainda mais o atendimento aos estudantes da educação especial.

Atualmente o município de Rio Negro possui 149 alunos matriculados na Escola Municipal de Educação Especial Tia Apolônia, além de outros 27 alunos que recebem apoio. Também há 108 alunos no Atendimento Educacional Especializado (AEE) fundamental, 16 alunos no AEE infantil e 03 alunos no AEE visual.