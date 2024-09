Rio Negro realiza evento alusivo ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias

Na manhã deste sábado ocorreu em Rio Negro o evento alusivo ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. Confira os clicks de Ever Lisboa.

Na Praça João Pessoa foi realizada a Feira de Sustentabilidade com todos os parceiros do evento. Também teve a Gincana de Educação Ambiental. Às 10h teve início um mutirão de limpeza voluntária nas margens do rio Negro e a soltura de peixes nativos. Também foram plantadas aproximadamente 250 mudas de árvores nativas nas margens do rio Negro.

Ao longo desta semana mais de 30 toneladas de lixo foram recolhidos em diversas regiões. Isso mostra que eventos como este são importantes para promover a conscientização.

A ação deste sábado também foi alusivo ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro. A data é celebrado em todo o território nacional e tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data foi escolhida no Brasil em razão do início da primavera.

A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais importantes riquezas naturais que possuímos. Além da fotossíntese, elas exercem diversos outros papéis ecológicos. As espécies arbóreas, por exemplo, evitam a erosão e melhoram a umidade relativa do ar por intermédio da evapotranspiração. Também servem de moradia para várias espécies de animais, além de fornecer alimento para uma grande quantidade de organismos vivos, inclusive o homem.

Participaram do evento deste sábado em Rio Negro:

