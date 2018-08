Rio Negro realiza festa em homenagem aos agricultores

Compartilhar no Facebook

O município de Rio Negro realizará no próximo dia 1º de setembro a Festa em Homenagem aos Agricultores. O evento será na Sociedade Recreativa União Fuchs e conta com animação do grupo Novidade Velha.

A festa vai começar às 19h com a homenagem aos produtores rurais com maior valor comercial bruto em nota fiscal de produtor. Na ocasião também acontece o concurso Miss Comunidades Rurais, que elegerá a rainha, 1ª e 2ª princesas do evento.

Haverá também um jantar, promovido pelo Grupo Folclórico Trier e a Associação Alemã Bucovina de Cultura, com valor de R$ 35 por pessoa e R$ 20, crianças de 5 a 12 anos. Os ingressos para o jantar podem ser adquiridos com o Grupo Trier, pelo telefone (47) 99113-3299.

Após o jantar, às 23h, inicia o baile com o Grupo Novidade Velha. A entrada será gratuita.