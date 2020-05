Rio Negro realiza mais uma edição da campanha de enfrentamento ao Covid-19

Compartilhar no Facebook

Na manhã do último sábado 09, equipes do Corpo de Bombeiros e Voluntários, Polícia Militar, Defesa Civil, Autopista e Secretaria de Esportes, deram continuidade a mais uma edição da campanha conscientização ao enfrentamento do Covid-19 em Rio negro, onde mais de 600 veículos foram abordados.

Estima-se que pelo menos 150 vinham de outras cidades. Os motoristas e passageiros foram orientados sobre os cuidados e houve distribuição de máscaras de proteção para aqueles que não possuíam. Os visitantes também receberam orientações sobre os atendimentos da Unidade de Força Tarefa, para o caso de virem apresentar sintomas da Covid durante a estadia no município.

Ocorreram também distribuição de panfletos e visitas ao comércio visando orientar no cumprimento do decreto municipal relativa às medidas preventivas no combate ao coronavírus.