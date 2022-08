Rio Negro realiza missa em comemoração ao Dia de São Luís de Tolosa

Na tarde desta sexta-feira (19), foi realizada na Capela Cônego José Ernser a missa em comemoração ao Dia de São Luís de Tolosa, padroeiro do Seminário Seráfico, prédio utilizado atualmente pela Prefeitura.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A missa foi celebrada pelo padre Everton James Klapouch da Paróquia Nossa Senhora das Graças do bairro Vila Ivete, em Mafra. Ele recebeu do prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, os agradecimentos pela presença e uma lembrança. O evento também teve a presença do vice-prefeito Alessandro von Linsingen, secretária de turismo e cultura Jussara do Rocio Heide, servidores municipais e da população em geral.

O padre lembrou aos presentes que estamos na “Semana da família” e solicitou que todos peçam em suas orações a graça da restauração. Também comentou sobre o encanto que tem pelo prédio do antigo seminário: “Este lugar parece de outro mundo. E certamente foi isso que os religiosos construtores queriam ao criar este lugar. Queriam que tivéssemos outro mundo com a presença de Deus aqui em Rio Negro”. Ele também sugeriu ao prefeito que São Luís de Tolosa se torne um padroeiro da cidade toda, principalmente focado à juventude, já que o santo faleceu jovem com 23 anos de idade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

HISTÓRIA

Ludovico de Anjou, embora de descendência francesa, nasceu na Itália, provavelmente na Sardenha, em 1274. Era o mais velho entre os 14 irmãos. Sua mãe era Maria, sobrinha de santa Isabel da Hungria e irmã de três príncipes que também chegaram a serem reis e santos: Estêvão, Ladislau e Henrique. Seu pai era Carlos II de Anjou, rei de Nápoles, Sicília, Jerusalém e Hungria, e filho do papa Inocêncio II. Ludovico também era sobrinho-neto de são Luiz IX, rei da França.

Em 1284, começou a crise da Casa Real de Anjou, na Itália meridional. O pai de Ludovico tornou-se prisioneiro dos reis de Aragão da Espanha, e sua liberdade foi concedida, depois de três anos, mediante troca de reféns. O rei espanhol Afonso III exigiu que esses fossem os três sucessores diretos do rei Carlos II: Ludovico, Roberto e Raimundo.

Eles foram muito maltratados e Ludovico em especial, pois era o mais velho e tinha treze anos de idade. Tratado com aspereza e crueldade, pagando pelo rancor que o rei de Aragão nutria pela política do papa e do rei de Anjou. Motivo que o levou a quebrar todos os acordos firmados antes da troca dos reféns. O cativeiro dos príncipes durou sete anos.

Ludovico aceitou a longa prisão com abnegação e paciência. Mas já estava acostumado com a vida de penitência. Desde pequeno, ele não dormia na sua cama real, preferindo o chão duro e frio. Assim, aquele período no cárcere só cristalizou a santidade do jovem príncipe. Era tratado cruelmente e deixado junto com os leprosos, os quais cuidava com zelo e carinho. Não temia o contágio, que seria motivo de felicidade, pois poderia sofrer um pouco e imitar o sofrimento de Cristo.

Esse seu período de cativeiro foi acompanhado pelos frades da Ordem de São Francisco, principalmente pelo frei Jacques Deuze, depois eleito papa. Foi ele que presenciou e registrou as curas prodigiosas feitas por intercessão de Ludovico. Também acompanhou o jovem príncipe quando ele adoeceu gravemente, testemunhando a sua milagrosa cura e a decisão de tornar-se um simples frade franciscano.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Finalmente, a paz voltou entre as famílias reais de Aragão e Anjou. Em janeiro de 1296, os três príncipes foram libertados Assim que chegaram a Nápoles, Ludovico renunciou ao trono real em favor do seu irmão Roberto.

Ingressou na vida religiosa no Convento de Ara Coeli, dos franciscanos, em Roma. Em maio do mesmo ano, voltou para Nápoles, onde recebeu as sagradas ordens. Mas foi chamado pelo papa Celestino V, que o queria bispo da diocese de Toulouse, na França, que estava vaga. Ludovico, devendo obediência, aceitou.

Porém, sendo um frade franciscano, dispensou a luxuosa residência episcopal, preferindo a pobreza dos conventos da irmandade. Todavia, muito enfraquecido, pegou tuberculose. Apesar disso, foi a Roma assistir à canonização de Luiz IX, rei da França, seu tio-avô. A fadiga da viagem agravou a doença e ele acabou morrendo, no dia 19 de agosto de 1297, aos 23 anos de idade.

O bispo Ludovico de Toulouse foi proclamado santo em 1317 pelo papa João XXII, frei Jacques Douze, que presenciou sua penitência e suas curas milagrosas durante o cativeiro. As famílias da realeza de Anjou e de Aragão, unidas, presenciaram a cerimônia.