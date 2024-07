Rio Negro realiza o maior evento de educação da região

Começou na manhã desta quinta-feira a 28ª edição do Seminário de Educação de Rio Negro, que é o maior evento de educação da região. Serão dois dias de muita conexão e aprendizado para transformar a prática educativa.

Neste ano o seminário está sendo realizado na Sociedade Recreativa União Fuchs com a participação de aproximadamente 600 pessoas oriundas de Rio Negro, Mafra e de toda a região, entre profissionais da educação e de diferentes áreas de atuação.

O tema deste ano é “Gerenciando a mente, blindando as emoções e fascinando gerações”. A frase selecionada foi criada pela professora Luandara Jungles da Silva da Escola Municipal João Braz de Oliveira.

Diversas autoridades locais e regionais compareceram na abertura oficial do evento. O prefeito James Karson Valério e a secretária municipal de educação, Daniele de Souza Alves, ressaltaram em seus discursos a importância da educação como prioridade para o bom desenvolvimento de todos os municípios.

Durante os dois dias de evento serão realizadas palestras com profissionais renomados, oferecendo uma oportunidade única para a reflexão e desenvolvimento profissional dos educadores. Durante a manhã de hoje os presentes participam da palestra “Felicidade gera produtividade” com a profissional Diovana Sartori. No período da tarde será realizada a palestra “Professor, vida, morte e ressurreição” com o profissional Julio Furtado.

Na sexta-feira o profissional Renato Forin apresentará a palestra “Costuras poéticas; pelo fio da voz” no período da manhã. No período da tarde Fabiano Brum e Banda apresentará a palestra “Cuidando do educador: competências sociais e emocionais”.

Nos dois dias também serão realizadas apresentações culturais. Os participantes também têm à disposição uma feira com diversos produtos alimentícios, artesanato e livros. O programa Conheça Rio Negro desenvolvido pela Prefeitura também está presente no evento para divulgar o nosso município ao grande público presente. Um belo vídeo institucional foi divulgado na abertura do seminário.

Ao longo dos anos o Seminário de Educação já reuniu e capacitou milhares de profissionais de diversos municípios. O evento é promovido anualmente pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação.