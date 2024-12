Rio Negro realiza o tradicional Encontro de Associações de Moradores e Grupos da Terceira Idade

“Natal – Um Convite para o Associativismo”. Foi com esse tema que na noite de ontem a Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou o Encontro de Associações de Moradores e Grupos da Terceira Idade, carinhosamente organizado pela valorosa equipe da citada secretaria.

Durante a gestão 2021-2024 foram realizados quatro encontros, um a cada ano, sempre planejado e executado no mês de aniversário do município de Rio Negro, que este ano completou seus 154 anos.

O tema deste ano buscou reunir os participantes em um espaço de resgate do espírito natalino e da magia que essa data traz para a vida das pessoas, não obstante para essas associações e grupos que desenvolvem relevantes atividades sociais ao longo do ano, mas que se destacam ainda mais no mês de dezembro ao dar ênfase a ações voltadas à solidariedade natalina.

As associações e os grupos da terceira idade são relevantes apoiadores do poder público, tanto como interlocutores entre a comunidade e a gestão, como também pelo trabalho executado. A união entre esses entes gera maior força e por consequência resultados positivos para as comunidades e para as pessoas que nela habitam.

É por esse tão importante motivo que encontros como esse são realizados, para enaltecer e agradecer o trabalho por eles realizado, criando um espaço que propicie o fortalecimento, desenvolvimento e o despertar da capacidade criativa e mobilizadora que esses grupos possuem e que podem e devem ser potencializados, sempre com objetivos em comum e compartilhados.