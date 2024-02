Rio Negro realiza visita técnica com foco na sustentabilidade

Nesta quinta-feira (22), representantes do poder executivo de Rio Negro estão realizando uma visita técnica no município de Santa Terezinha de Itaipu-PR, que é considerada uma das mais sustentáveis do Brasil.

O prefeito James Karson Valério e o secretário de agricultura e meio ambiente, Geraldo Veiga, visitaram as estruturas da Associação dos Catadores de Resíduos Recicláveis e/ou Reaproveitáveis de Santa Terezinha de Itaipu (Acaresti). Eles foram recepcionados pela prefeita da cidade, Karla Galente.

O município de Rio Negro, entre 50 do Paraná, foi indicado para receber investimentos na área da coleta seletiva para a reciclagem através de um convênio com a Itaipu Binacional. A assinatura deve ocorrer no período da tarde durante uma cerimônia em Foz do Iguaçu.

Outros municípios da região metropolitana também foram indicados.