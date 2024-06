Rio Negro realizará a etapa municipal da 7ª Conferência Nacional das Cidades

Compartilhar no Facebook

Na próxima quarta-feira, dia 19, será realizada em Rio Negro a 7ª Conferência Nacional das Cidades – Etapa municipal.

O evento ocorrerá das 8h às 12h e das 13h às 17h na unidade do Sesc, situada na Rua Marçal José Pereira, nº 110, no bairro Estação Nova.

O tema da conferência será: “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”.

Todos podem participar deste importante evento que terá eixos de debate com o objetivo de propor políticas e soluções sustentáveis para os problemas urbanos que a sociedade enfrenta. Serão debatidos os seguintes temas:

Articulação entre os principais setores urbanos e o planejamento das políticas públicas;

Gestão estratégica e financiamento;

Grandes temas transversais: sustentabilidade ambiental e emergências climáticas, transformação digital e território inclusivo e com justiça social.

Faz parte da dinâmica de trabalho a apresentação, discussão e votação do Regimento da Conferência Municipal. O documento pode ser visualizado com antecedência através do link: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/confrencia-municipal-das-cidades-2024

No mesmo link há o convite, o decreto e outros documentos pertinentes à conferência. Na ocasião também serão eleitas as delegadas e os delegados que representarão o município de Rio Negro na etapa estadual da 7ª Conferência Nacional das Cidades.