Rio Negro realizará Live Solidária de Dia dos Pais em prol do Núcleo Terapêutico Nova Vida

A Prefeitura de Rio Negro através da Secretaria de Cultura e Turismo realizará nesta sexta-feira dia 06 de agosto às 20h a Live Solidária de Dia dos Pais em prol do Núcleo Terapêutico Nova Vida, localizado em Rio Negro para celebrar com segurança essa data tão especial.

O show contará com a presença do Tarcísio Mildenberger do Gaiteando e Proseando com o Grupo Bochinchaço, e participação especial da dupla Pedro Antonio & Vitor Leonardo. Participe!

A live será realizada na página oficial da Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Negro no Facebbok. Além da animação das apresentações para seu paizão, a live contará com sorteio de brindes aos espectadores.