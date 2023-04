Rio Negro realizou a 2ª Conferência Municipal de Cultura

Na tarde desta quinta-feira (27), foi realizada em Rio Negro a 2ª Conferência Municipal de Cultura e Oitivas da Lei Paulo Gustavo. O evento ocorreu no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral (Prefeitura) e reuniu autoridades, fazedores de cultura e público em geral.

Entre as autoridades presentes estava o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, a secretária municipal de cultura, Jussara do Rocio Heide, o presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Henrique Gaio, vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira, a coordenadora do Sistema Estadual de Cultura e Apoio aos Municípios, Inês Koguissi, que esteve representando a secretária de estado da cultura, Luciana Casagrande, e o 2º Tenente Heitor Campos, representando o 5º RCC.

A Conferência Municipal de Cultura gera um espaço amplo e democrático de reflexão, discussão e articulação coletivas em torno de propostas e estratégias que apontam diretrizes para as políticas do município. O evento tem como principal característica reunir representantes do governo e agentes culturais para debater os principais desafios e decidir as prioridades para a política cultural municipal.

Mais de 100 agentes culturais de diversas áreas de atuação participaram da conferência em Rio Negro. Em pauta esteve a discussão e aprovação do Plano Municipal de Cultura que estabelecerá diretrizes para a área nos próximos 10 anos.

A 2ª Conferência Municipal de Cultura de Rio Negro também teve como objetivos: discutir a cultura rio-negrense nas suas dimensões cidadã, simbólica e de desenvolvimento; promover o debate entre artistas, produtores, conselheiros, gestores, estudiosos, pesquisadores, investidores e demais protagonistas da cultura, valorizando a diversidade das expressões e o pluralismo das opiniões; propor estratégias para descentralizar e democratizar o acesso dos cidadãos à produção e à fruição dos bens e serviços culturais; propor estratégias para a consolidação dos sistemas de participação e controle na gestão das políticas públicas de cultura; aprimorar e propor mecanismos de articulação e cooperação institucional entre os entes federativos e destes com a sociedade civil; propor estratégias para a implantação do sistema municipal de cultura; eleição dos delegados municipais de cultura.

Também ocorreram as oitivas da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022), através da qual o município de Rio Negro receberá o montante de R$ 329.356,98. Durante o evento também foi discutida a aplicação dos recursos que serão recebidos através da Lei Aldir Blanc (R$ 267.546,40). Ao todo o município de Rio Negro receberá R$ 596.903,38 em recursos para a cultura. Por isso, a participação de toda a sociedade na conferência, especialmente os fazedores de cultura, foi fundamental.

Os agentes culturais participaram da formação dos grupos de discussão, através dos eixos focais. No ato da inscrição cada um dos agentes indicou os grupos focais de interesse, que foram divididos em seis eixos:

Artesanato e Manifestações Populares

Cinema/Audiovisual

Cultura Urbana

Música e Dança

Patrimônio Histórico Cultural Material e Imaterial

Teatro e Literatura

Os grupos tiveram 30 minutos para deliberar. Após uma pausa para lanche houve a apresentação das deliberações com as metas propostas pelos eixos temáticos. As metas apresentadas e definidas nesta conferência serão anexadas ao Plano Municipal de Cultura.

Apresentações culturais também fizeram parte da conferência, entre elas: apresentação com os alunos do projeto de dança da professora Cristiane Carvalho; apresentação da Banda Marcial da Escola Municipal de Educação Especial Tia Apolônia; apresentação da cantora Sofia Bramorski Sen, da Escola de Música Ana Magdalena Bach; e apresentação da poetisa Miriam Tomazi.

O público presente também assistiu à palestra magna com o tema “A importância da gestão pública e a virada cultural oportunizada pela Lei Paulo Gustavo”, ministrada pelo gestor cultural Fernando Cordeiro.

Na mesma tarde também foram definidos os delegados municipais, que representarão o município de Rio Negro nas etapas estaduais e federais. Os delegados foram eleitos entre os integrantes do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Confira todas as fotos do evento na página da Secretaria Cultura e Turismo Rio Negro no Facebook: https://www.facebook.com/RioNegroOficial