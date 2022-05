Rio Negro realizou o curso básico de smartphone

Nesta semana, entre os dias 17 e 19 de maio, foram realizadas as aulas do Curso B√°sico de Smartphone em Rio Negro. O Curso √© uma iniciativa da Secretaria de Justi√ßa, Fam√≠lia e Trabalho do Estado do Paran√° – SEJUF, atrav√©s do Departamento de Pol√≠ticas P√ļblicas para a Pessoa Idosa em parceria com a Prefeitura Municipal – Secretaria de Assist√™ncia Social. As aulas s√£o gratuitas e destinadas a pessoas acima de 50 anos.

A a√ß√£o faz parte do programa Inclus√£o Digital para Pessoas Idosas e est√° inclu√≠da no segundo Plano Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Trata-se de um importante parceria da Prefeitura com o Governo do Estado do Paran√°, que est√° cedendo os professores por meio da CELEPAR – Tecnologia da Informa√ß√£o e Comunica√ß√£o do Paran√° e a Secretaria de Assist√™ncia Social do munic√≠pio, que providenciou o espa√ßo f√≠sico, o processo de inscri√ß√Ķes e o transporte gratuito aos participantes.

‚ÄúA popula√ß√£o idosa, a partir do momento em que ela se sente inserida, se sente parte da sociedade digital, tamb√©m consegue se conectar, fortalecer os v√≠nculos familiares, conversar com as pessoas, conhecer outros universos. √Č uma possibilidade. √Č um exerc√≠cio da nossa cidadania como pessoa, sujeito de direitos‚ÄĚ, afirmou a chefe do Departamento de Pol√≠ticas para Pessoa Idosa, Adriana Oliveira.