Rio Negro realizou o I Encontro das Famílias do Programa Criança Feliz

Contagiado pelo espírito natalino, nesta quinta-feira (28) a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou na sede da Associação dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro (ASSERINE) o I Encontro das Famílias do Programa Criança Feliz.

A ação foi desenvolvida pela equipe do Centro de Convivência Henrique Wit, que juntamente com a equipe de gestão da secretaria organizou carinhosamente esse momento para as famílias participantes do programa.

O Programa Criança Feliz atende gestantes, crianças de 0 a 3 anos de idade e crianças que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) até 6 anos de idade, do qual participam famílias do Bairro Alto, Vila São Judas Tadeu, Vila Ema, Vila Zelinda, Fronteira, Vila Paraná, Vila Paraíso, Centro, Estação Nova, Passa Três, Bom Jesus e Campo do Gado.

As famílias são atendidas mediante visita domiciliar por profissionais denominados Visitadores, que têm por função promover o fortalecimento dos vínculos familiares e do exercício da parentalidade desde a gestação, além da estimulação para o desenvolvimento infantil e identificação de necessidades de acesso a serviços e direitos.

O encontro foi contagiado pela magia do Natal com a presença do Papai Noel que tirou fotos e distribuiu presentes a todas as crianças, além de um delicioso lanche servido ao final do evento.