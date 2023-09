Rio Negro recebe a Oficina Mulheres Negras Conversando sobre Prevenção Combinada e Religiosidade

No último sábado (23) foi realizada em Rio Negro a segunda oficina do projeto Mulheres Negras Conversando sobre Prevenção Combinada e Religiosidade.

O evento – que foi organizado pela Rede de Mulheres Negras do Paraná (RMN-PR) – ocorreu no espaço Erias & Eventos das 9h às 16h.

O prefeito James Karson Valério, juntamente com a primeira-dama Raquel Valério, esteve presente no evento e ressaltou que a atual gestão mantém políticas públicas de igualdade. Também participaram membros da Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, criado recentemente em Rio Negro.

Ao lado da cofundadora da RMN-PR, Maria de Fátima da Rocha, na articulação deste encontro, compareceram a pastora Lenir Miguel dos Santos e um representante do pastor Joair Ferreira dos Santos, líderes da Igreja Assembleia de Deus em Rio Negro.

A oficina abordou a religiosidade, saúde da mulher, racismo e religião e a prevenção combinada. O projeto tem como objetivo levar informações corretas e de forma compreensível sobre a prevenção das ISTs/HIV/AIDS para meninas e mulheres negras em situação de vulnerabilidade social, que sofrem com o não acesso de informações adequadas, devido ao conservadorismo dos espaços religiosos que frequentam, ou até mesmo pelas falhas e desigualdades estruturais que limitam a vida das mulheres negras.

O projeto tem apoio do Fundo Positivo, Instituto Unibanco, Fund for Women, Fundo Elas e Coletivo Igualdade Menstrual.

HISTÓRIA DA REDE DE MULHERES NEGRAS DO PARANÁ

Em 2005, durante a construção da Marcha Zumbi + 10, negras mulheres do Paraná sentiram a necessidade de criar um espaço para o fortalecimento de mulheres negras que diariamente lutavam com as questões de gênero e raça. As perguntas “quem somos?”, “O que queremos?” e “Para onde vamos?” às guiaram para o entendimento de articulação em rede.

Assim, em fevereiro de 2006, a Rede de Mulheres Negras do Paraná (RMN-PR) foi fundada, durante uma oficina de gênero e raça, com a presença de articuladoras e ativistas do estado e região sul do país. Uma rede instituída para reivindicar e ampliar a implementação de políticas públicas específicas, com foco em gênero e raça. Desde então, anualmente, a atividade Oficina Gênero e Raça é realizada como meio de acolhimento, formação e discussão sobre o presente e futuro de mulheres negras.

A RMN-PR é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, autônoma e independente, integrada por mulheres negras. Fundada para lutar pela ampliação e implementação de políticas públicas específicas.