Rio Negro recebe a visita do ex-deputado federal Gustavo Fruet

Compartilhar no Facebook

Rio Negro recebeu a visita do ex-deputado federal Gustavo Fruet nesta terça-feira. Ele foi recepcionado na Prefeitura pelo prefeito James Karson Valério, secretários municipais, amigos e apoiadores. Antes o político amigo de Rio Negro visitou a Casa da Memória Bucovina “José Adalberto Semmer”, que está sendo revitalizada através de recursos destinados por ele.

Ao todo o município de Rio Negro recebeu R$ 4.385.000,00 em recursos provenientes de emendas parlamentares do ex-deputado. Entre os recursos está o caminhão prancha que foi entregue nesta terça-feira. Ele foi adquirido pela Prefeitura através de um convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O valor total do investimento é de R$ 835.834,00, sendo que o valor de contrapartida da Prefeitura é de R$ 101.086,60.

O caminhão prancha será utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para o deslocamento de máquinas e implementos agrícolas que necessitam de transporte com mais rapidez, gerando mais economia aos cofres públicos.

Durante a entrega do caminhão o ex-deputado enalteceu o importante apoio que sempre deu ao município de Rio Negro: “Hoje estou feliz por entregar este caminhão que é fruto de uma emenda que apresentei a pedido da cidade de Rio negro, como outros projetos que de forma competente a Prefeitura me apresentou. Não estou mais em Brasília, mas acompanho com muito carinho o resultado de gente séria e competente da administração municipal”.

O ex-deputado também destinou recursos para a criação de um receptivo no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa; equipamentos para o Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral; equipamentos para a Banda Municipal; recursos para o Núcleo Terapêutico Nova Vida; reforma do Centro de Convivência Henrique Witt; emendas de custeio para a saúde pública de Rio Negro; recursos para o Hospital Bom Jesus; revitalização da Casa Bucovina e ônibus escolar.

O prefeito James agradeceu pela visita do ex-deputado federal e por todo o apoio recebido. “Agradeço o empenho, a generosidade e a competência do deputado Gustavo Fruet, sempre um entusiasta por Rio Negro trazendo equipamentos, trazendo apoio à cultura e a todos os setores da administração pública”, disse o prefeito.