Rio Negro recebe a visita do novo comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar

Rio Negro recebeu nesta quinta-feira a visita do novo comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar do Paraná, tenente-coronel Sérgio do Prado Nabozny, que realizou diversas visitas institucionais pelo município acompanhado do comandante da 2º Companhia de Polícia Militar de Rio Negro, Tenente Felipe Podzwato Borne.

Um dos locais visitados durante a tarde de hoje foi a Central de Videomonitoramento de Rio Negro, que faz parte do programa Rio Negro Cidade Segura e atua em parceria com a Polícia Militar. Os comandantes foram recepcionados no local pelo prefeito James Karson Valério, pelo secretário municipal de administração, Lisandro José Lorena Pinto, pelo coordenador da central, Gilmar Alves de Assunção e demais membros da equipe.

Durante o encontro o novo comandante conheceu na prática o funcionamento do local. Os presentes também enalteceram a importância da parceria e o histórico de sucesso que a Central de Videomonitoramento possui com uma equipe capacitada e com a utilização de centenas de câmeras que estão instaladas em todas as regiões de Rio Negro, sendo uma grande inovação a serviço do cidadão com foco no fortalecimento da segurança pública.

O programa Rio Negro Cidade Segura foi criado com recursos próprios da Prefeitura pela atual gestão municipal. Trata-se de um programa de caráter preventivo que possui a Central de Videomonitoramento e a Patrulha Patrimonial. O programa vem sendo aprimorado constantemente e já possui vários prêmios a nível estadual e nacional, sendo uma referência na região ao utilizar a tecnologia de forma estratégica para melhorar a gestão pública e a vida dos cidadãos.