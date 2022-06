Rio Negro recebe apresentações gratuitas do premiado espetáculo “VIK”, do teatro ilusionista de Maicon Clenk

Apresentações ocorrem nos dias 2 e 3 de julho, no Cine Teatro Cândido Amaral. Ingressos devem ser retirados pelo Sympla

Nos dias 2 e 3 de julho, a cidade de Rio Negro recebe, pela primeira vez, o espetáculo mágico “VIK – O Micro Espetáculo”, do ilusionista e diretor Maicon Clenk. As apresentações são gratuitas e ocorrem às 16h e às 20h30, no Cine Teatro Cândido Amaral (Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070). Os ingressos devem ser retirados via Sympla.

Depois de ter passado por Joinville e Curitiba com sessões esgotadas e sucesso de público e crítica, agora é a vez de Rio Negro de conferir a peça inédita antes da estreia de sua grande temporada em São Paulo, no final de julho.

A produção, que é voltada para todas as idades, aborda a magia dos ciclos da vida e conta a história de um ser elemental que tem a missão de proteger o reino vegetal, quando então decide retornar à pedra sagrada e semear em terras áridas.

Criador do “Teatro Ilusionista”, Maicon Clenk faz o uso de técnicas de ilusionismo de forma inovadora. “No Teatro Ilusionista os efeitos mágicos estão a serviço de uma história. A figura do mágico tradicional sai de cena e dá lugar a outros personagens. Por meio da combinação de efeitos visuais, movimento, música e dramaturgia, o espetáculo todo se torna o mágico”, comenta o diretor sobre “VIK”, que ganhou o Troféu Gralha Azul nas categorias “Melhor Espetáculo” e “Melhor Atriz”, sendo ainda indicado como Melhor Dramaturgia, Direção, Figurino e Iluminação, em 2019.

A atriz Juliana Caldas, conhecida nacionalmente não só pela sua carreira no teatro, mas também pelo sucesso na novela “O Outro Lado do Paraíso”, da TV Globo, é a protagonista VIK, sendo o primeiro solo do mundo interpretado por uma artista com nanismo.

Os bonecos utilizados na peça foram criados pelo artista plástico Jésus Seda, um dos responsáveis pela criação dos bonecos dos icônicos programas de TV, “Castelo-Rá-Tim-Bum” e “Cocórico”.

“Queremos muito experenciar com o público de todas as idades um pouco de magia por meio desse espetáculo tão delicado e repleto de simbologias”, finaliza Clenk, que passou alguns anos se dedicando a projetos internacionais na Espanha e Estados Unidos, antes de inaugurar a retomada das atividades presenciais do setor cultural no Brasil, atuando na direção da abertura do Festival de Teatro de Curitiba em 2022, o maior da América Latina.

Depois de Rio Negro, “VIK – O Micro Espetáculo” estreia sua grande temporada em São Paulo, no final do mês de julho, no conceituado Teatro Alfa.

“VIK – O Micro Espetáculo” é uma realização da Clenk Teatro Ilusionista e é apresentado pelo Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura. O patrocínio é do Grupo Potencial.

Sobre Maicon Clenk – Clenk é ilusionista e diretor-coreógrafo com uma consolidada carreira na criação de espetáculos originais e inovadores, sendo também autor da linguagem artística “Teatro Ilusionista”, que revoluciona a forma como o ilusionismo é visto. Integra histórias, ilusionismo original, teatro, dança, acrobacia e música em espetáculos que trazem para cena o grande mistério do universo. Suas obras, que materializam universos fantásticos, desafiam as leis da física e já foram assistidas por mais de 20 milhões de pessoas ao vivo, sendo marcadas pela inovação, beleza, magia e muitos efeitos de ilusionismo. Sua formação multidisciplinar combina diversos gêneros artísticos, como o teatro físico, a dança, a acrobacia e o ilusionismo para a criação de mundos mágicos, se comunicando com o público, por meio de uma linguagem universal.

Saiba mais em https://clenk.com.br