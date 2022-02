Rio Negro recebe as primeiras remessas de telhas para distribuição gratuita aos atingidos pela chuva

Compartilhar no Facebook

Auxílio vai ajudar as famílias na reconstrução de suas moradias

Após o cadastramento, importante para o mapeamento de necessidades, os munícipes poderão, sob orientação da defesa civil, assistência social e demais setores responsáveis, receber gratuitamente e fazer a retirada das telhas fibrocimento.

COMO REALIZAR O CADASTRAMENTO

Para realizar o cadastro, o representante da família deve comparecer ao Salão Paroquial 6 de Agosto, localizado na rua Dr. Getúlio Vargas, 168- Centro, na nesta sexta-feira até às 17h, ou amanhã, sábado, das 8h às 12h na Secretaria de Assistência Social – anexa ao Antigo Fórum de Justiça, com o documento de Identidade e comprovante de residência.

O cadastramento é de suma importância para que o município possa coordenar os esforços no auxílio das famílias atingidas, identificando as principais necessidades.

DOAÇÕES

A reconstrução das residências afetadas é o principal intuito da Prefeitura. Muitas famílias tiveram suas casas danificadas, ocasionando a perda de produtos e objetos de uso diário. Para recompor essas perdas, o município conta também com as doações da comunidade.

É possível ajudar doando telhas, lonas, colchões, travesseiros, roupas de cama, produtos de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis, entre outros.

As doações podem ser feitas na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada no prédio Histórico Desembargador José Pacheco Junior – antigo Fórum de Justiça, no Centro de Rio Negro. Mais informações: (47) 99101-7775.