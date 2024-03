Rio Negro recebe emenda de R$ 200 mil para as políticas públicas voltadas às mulheres

Através de uma emenda parlamentar, a deputada federal Leandre Dal Ponte destinou um importante recurso orçamentário para a Prefeitura de Rio Negro no valor de R$ 200 mil.

A emenda visa alocar recursos para aplicação em ações na área da política pública da mulher no município de Rio Negro. A deputada atendeu a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Departamento de Políticas Públicas para Mulheres e da Procuradoria da Mulher.

Recentemente uma reunião ocorreu no gabinete do prefeito com a presença da assessoria da deputada federal Leandre Dal Ponte, que também é a secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa.

Durante a reunião o município apresentou as importantes ações de prevenção, promoção e proteção social que vem sendo realizadas em prol das mulheres rio-negrenses, assim como as principais demandas por investimentos para o fortalecimento das políticas públicas, com destaque para a unidade de acolhimento para mulheres vítimas de violência “Casa Tambo”, sob gestão da Secretaria de Assistência Social, além das inovadoras parcerias para as ações de prevenção e promoção sob gestão do Departamento da Mulher.