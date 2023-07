Rio Negro recebe importante workshop sobre “Restrição de Movimento da Coluna”

Compartilhar no Facebook

Na tarde desta quarta-feira (26), está sendo realizado no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, em Rio Negro, o workshop sobre “Restrição de Movimento da Coluna (RMC)”, com o palestrante 2º Sargento Ednei (CBPM-ESP).

O evento reúne diversos profissionais de Rio Negro, Mafra e região. São bombeiros, profissionais da saúde, socorristas, entre outros.

Neste dia 26 a palestra também pode ser assistida online através do link: https://meet.google.com/ckf-quqa-jyi

Amanhã a aula será prática no Corpo de Bombeiros de Rio Negro; na sexta-feira a aula será realizada na APGM/Curitiba.

Realização e informações: Centro de Ensino e Instrução, Câmara Técnica de APH e Prefeitura de Rio Negro.