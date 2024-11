Rio Negro recebe inscrições para edital de projetos culturais através da Lei Aldir Blanc

O Município de Rio Negro lançou nesta terça-feira (12) o edital nº 196/2024 referente aos recursos da Lei Aldir Blanc.

Todos os agentes culturais de Rio Negro podem participar deste chamamento público. O edital tem como objetivo selecionar projetos que serão colocados em prática com recursos do Governo Federal, repassados pelo Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

O valor total deste edital é de R$ 60.000,00. Serão selecionados quatro projetos culturais locais para a execução de festivais multiartes. Caso haja orçamento e interesse público, o edital poderá ser suplementado. Ou seja, caso haja saldo de recursos da PNAB oriundo de outros editais ou rendimentos, as vagas podem ser ampliadas.

As inscrições ficarão abertas até o dia 20 de novembro de 2024. Podem participar do edital qualquer agente cultural que atua ou reside no município de Rio Negro há pelo menos 12 meses. Todas as demais informações estão disponíveis no portal: www.rionegro.pr.gov.br