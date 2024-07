Rio Negro recebe kits esportivos do Governo Estadual

O Governo do Estado do Paraná investiu R$ 1,5 milhão para a aquisição de kits esportivos que foram entregues na última semana a 138 municípios, entre eles Rio Negro. A iniciativa é uma contrapartida do Estado aos municípios que sediaram os Jogos Oficiais do Paraná em 2023.

Os kits esportivos serão utilizados nas atividades que são oferecidas gratuitamente para a população. Entre os materiais recebidos estão bolas oficiais de futsal, basquete, vôlei, handebol, luva de goleiro, bomba de encher bola e apito.

Contando com o total apoio do prefeito James Karson Valério e de toda a equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o município de Rio Negro sempre foi um grande parceiro do Governo do Estado para a realização de eventos esportivos envolvendo diversas modalidades.

Em 2022 foi realizada no município a fase regional do Bom de Bola com a participação de aproximadamente 600 pessoas, entre atletas, professores e comissão técnica de 11 municípios que fazem parte da Área Metropolitana Sul.

Em 2023 e 2024 o município de Rio Negro foi sede da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná com cerca de 2.500 alunos atletas envolvidos. Durante as competições todas as secretarias municipais ficam empenhadas para garantir bons eventos esportivos com uma grande estrutura organizada, mostrando que Rio Negro apoia e valoriza o esporte cada vez mais.