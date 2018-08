Rio Negro recebe mais uma ambulância do Estado

Novamente o governo do estado do Paraná socorreu Rio Negro, desta vez, com uma ambulância nova, onde na última quarta-feira 01, na Secretaria Estadual da Saúde em Curitiba, representantes do município, receberam uma ambulância nova marca Renault ano 2018, modelo 2019, que será utilizado para o transporte de pacientes dentro do município ou para atendimentos especiais em Curitiba e Campo Largo.

A nova ambulância van, irá proporcionar mais conforto, agilidade e segurança aos pacientes, motoristas e demais funcionários do município de Rio Negro.