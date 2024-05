Rio Negro recebe materiais para fortalecer ainda mais a prática esportiva

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) de Rio Negro recebeu nesta quarta-feira diversos materiais esportivos do Paraná Esporte, através de emenda impositiva do deputado estadual Requião Filho.

Os materiais serão utilizados nas diversas atividades gratuitas que são desenvolvidas pela SMEL em prol da saúde e bem-estar da população rio-negrense. Em Rio Negro o esporte é sinônimo de prevenção, por isso diversos treinamentos esportivos são ofertados para a população de todas as idades.

Entre os materiais recebidos estão apitos, bolas de borracha, bolas de futebol de campo e futsal, bomba para encher bolas, coletes esportivos, cones demarcatórios, kits de uniforme para jogos masculinos, pares de luvas de goleiro, pratos demarcatórios e redes.

A entrega oficial dos materiais ocorreu no gabinete do prefeito James Karson Valério com a presença de secretários e diretores municipais, equipe do esporte, cultura e educação de Rio Negro, além de representantes do deputado Requião Filho. Em seu discurso o prefeito agradeceu pelo apoio recebido do deputado e enalteceu a importância dos materiais para reforçar ainda mais a qualidade do esporte em Rio Negro.