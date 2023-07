Rio Negro recebe novo médico através do programa Mais Médicos

O município de Rio Negro recebeu nesta semana um novo médico através do programa Mais Médicos do Governo Federal. Na manhã desta quarta-feira (05), o médico Leonardo Trindade Buffara foi apresentado ao prefeito James Karson Valério pela secretária municipal de saúde Simone Gondro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O agora doutor Leonardo – que também é advogado – é natural de Ponta Grossa-PR, tem 34 anos e é um dos 29 médicos formados da primeira turma de Medicina da Universidade do Contestado campus Mafra. A cerimônia de colação de grau ocorreu no último dia 30 de junho.

Durante o processo acadêmico, dentro do período de internato, o jovem médico trabalhou dentro das unidades de saúde de Rio Negro. Esse é um dos motivos que fez o ponta-grossense escolher Rio Negro para atuar na medicina.

“Desses seis anos que estou na região eu gostei bastante de Rio Negro. É uma cidade com bastante potencial de crescimento. Gostei muito da população e da estrutura física. Tive bastante contato com a atenção básica de Rio Negro. Esse motivo me fez querer criar raízes por aqui. Minha expectativa é que eu possa fazer um trabalho que ajude a população a curto, médio e longo prazo”, disse o médico.

MAIS MÉDICOS

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Até então a saúde de Rio Negro possuía dois médicos atuando dentro do Programa Mais Médicos, um na Fazendinha e outro na Vila Paraíso. Dentro do 28º ciclo edital do programa havia uma vaga aberta para a Vila São Judas Tadeu, que foi preenchida pelo doutor Leonardo.

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro já realizou a adesão para mais nove vagas para o Programa Mais Médicos utilizando o modelo de coparticipação.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Mais Médicos tem como objetivo diminuir a carência de profissionais nas regiões prioritárias para o SUS, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde; ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população; e aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde e na organização e no funcionamento do SUS.

O Mais Médicos prioriza profissionais formados em território nacional, dedicando apenas as vagas remanescentes para aqueles que tenham sua formação no exterior, desde que possuam a aprovação do Revalida.